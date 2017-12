Maltempo, smottamento nel Pisano: strada chiusa

Le piogge intense di ieri hanno causato lo smottamento di detriti sulla sede stradale lungo la provinciale Lungomonte pisano a Filettole, nel Pisano, e la protezione civile ha deciso in via precauzionale di chiudere la viabilita’ tra il centro abitato di Filettole e il confine con la provincia di Lucca, in localita’ Nozzano. Lo ha reso noto la Provincia di Pisa.

Stamani i tecnici, spiega una nota dell’ente, hanno “effettuato un primo sopralluogo evidenziando la necessita’ di provvedere alla rimozione dei frammenti rocciosi a rischio di distacco e caduta: la viabilita’ rimarra’ chiusa anche domani a garanzia della pubblica incolumita’, date anche le condizioni meteo, fino alla fine delle operazioni che verranno realizzate e comunicate nei prossimi giorni”. Saranno inoltre posti dei new jersey provvisori alla base della scarpata per ulteriore protezione.