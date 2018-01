Bimba azzannata a Bergamo, l’AIDAA: “Non abbattete il leone”

“Preghiamo tutti perchè quella bambina migliori e guarisca presto, ma vi prego non abbattete Leone quel cane si è sempre dimostrato buono a detta degli stessi genitori della bambina e per questo merita una prova d’appello in quanto non sappiamo quali siano state le motivazioni che lo hanno indotto a reagire cosi nei confronti di quella che era stata fino a poco prima la sua piccola compagna di giochi”.

Questo l’appello accorato ai veterinari dell’ASL ed ai Magistrati di Bergamo del presidente nazionale AIDAA Lorenzo Croce dopo quanto accaduto domenica, quando il cane di casa Leone un boxer incrociato con un pastore tedesco in maniera apparentemente non spiegabile ha azzannato la bambina alla testa, bambina che è stata operata e che versa ancora in pericolo di vita. Per il cane qualcuno (senza attendere i dieci giorni previsti dalle legge di visione in canile sanitario) pare abbia gia decretato la pena di morte, alla quale si oppone in maniera ferrea l’associazione italiana difesa animali ed ambiente che crede che il cane debba essere assolutamente recuperato.

Così l’AIDAA in un Comunicato