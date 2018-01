Ema, il ministro Lorenzin: “Il ricorso si farà ma ci sono poche possibilità”

Il ricorso all’Europa in merito all’agenzia del farmaco Ema “sta partendo e si fara’, ma le possibilita’ sono poche perche’ conosciamo le procedure di Bruxelles”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenendo a Tgcom24, in merito al ricorso che l’Italia sta per presentare riproponendo Milano come sede dell’Ema. Secondo Lorenzin le possibilita’ di riuscita sarebbero comunque limitate ma, ha aggiunto, “e’ pero’ evidente che se gli elementi a carico di Amsterdam si rivelassero ancora piu’ forti, ci sarebbe una questione aperta molto seria”.