Maltempo, aereo deviato da Lamezia a Brindisi: a bordo anche Bersani 

Il volo Milano Linate-Lamezia Terme che avrebbe dovuto atterrare nel pomeriggio nell’aeroporto calabrese, è stato deviato su quello di Brindisi a causa del Maltempo. A bordo c’era anche Pierluigi Bersani che avrebbe dovuto partecipare ad una manifestazione elettorale a Cosenza che è saltata.

Lo scalo di Lamezia Terme, comunque, è aperto. Il cambio di rotta dell’aereo è stato deciso per il violentissimo temporale che si è abbattuto sulla zona proprio in coincidenza con l’orario previsto di arrivo. L’ondata di Maltempo ha provocato notevoli disagi nella zona di Lamezia, in particolare nei comuni di Falerna e Gizzeria Lido con l’allagamento di numerosi sottopassi e di abitazioni.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro stanno intervenendo con tutto il personale a disposizione per fare fronte alle numerose chiamate. Soccorsi anche alcuni automobilisti rimasti bloccati nelle loro auto.