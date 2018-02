Olimpiadi invernali 2018: la Valmalenco sul catalogo delle Olimpiadi di PyeongChang

In occasione delle Olimpiadi Invernali 2018, gradita sorpresa alla Borsa Internazionale del Turismo per il Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, presente a Milano presso lo stand di Regione Lombardia (postazione 39).

Durante le giornate meneghine, tra un incontro e l’altro con i rappresentanti dei tour operator internazionali, il direttore Roberto Pinna ha scovato nella press release delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, distribuita a Milano, una foto dell’Half Pipe dell’Alpe Palù. Non solo. In questa sorta di catalogo di presentazione del programma e delle specialità olimpiche vengono citati gli ultimi mondiali della Valmalenco come importante appuntamento di preparazione alle gare a cinque cerchi di questi giorni in Corea. Una notizia che non può che far piacere al territorio tra Sondrio e Valmalenco dove nel weekend si chiude con successo la Sagra di San Bello.

Ultimo fine settimana a Monastero di Berbenno in Valtellina per la festa popolare di origine medioevale istituita per festeggiare il fondatore della prima chiesa del borgo. Gettonatissime, come sempre, le immancabili pietanze a base di gallina accompagnate dal Maroggia DOCG, all’interno di stand riscaldati. Domenica 18 sono in programma anche una corsa non competitiva e una camminata, in uno splendido percorso panoramico, aperte a tutti e a scopo benefico pro Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ma prima arriva San Valentino e il Consorzio ha pensato ad offerte sul sito sia per il giorno degli innamorati (a Chiareggio) che per il giorno successivo, tra voli in elicottero alla scoperta del massiccio del Bernina e la suggestiva fiaccolata del Palù. E come se non bastasse sabato 17 con una “notte in miniera” si potrà visitare in notturna la “Bagnada” seguita da una cena tipica, sempre a Lanzada.