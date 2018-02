Un’ultima notte da single, sui tetti di Milano

Con la stagione dei matrimoni ormai alle porte, non è detto che si debba per forza far le valigie e volare fuori città per festeggiare “l’ultima volta” da single. Al ME Milan Il Duca, il primo hotel della collezione ME by Meliá in Italia, infatti, l’addio al nubilato è già l’evento women only più cool della nightlife meneghina, per rimanere in città sentendosi come in viaggio nella Grande Mela.

La terrazza all’ultimo piano dell’hotel, il Radio Rooftop Milan, è luogo d’elezione dove aprire le danze del “Bachelorette Party”, brindando con il Signature Cocktail tutto al femminile “Spritz Rosa”, a base di martini rosa, sparkling white wine e soda water, o ballando al ritmo del deejay set del momento.

E se la magnifica vista sullo skyline della città rende questa venue perfetta per condividere l’ultimo scatto da single sui social nell’orario dell’aperitivo, al primo piano dell’hotel STK Milan, la sexy steakhouse che ha fatto impazzire l’America, attende le sue ospiti per cena, accompagnandole in un crescendo di emozioni, divertimento e live music, da protagoniste.

Voglia di un giro nel quadrilatero della moda o di un evento già sold out? Al ME Milan Il Duca la chiave per prenotare i “the place to be” si chiama Aura Manager, l’erede del concierge e vero insider per vivere la nuova “Milano da bere” al femminile.

Al rientro in hotel, i festeggiamenti proseguono nell’esclusiva ME Suite, l’unica a Milano con un terrazzo privato di 200mq e tutti i servizi che ricreano l’atmosfera della propria casa dei sogni. Qui l’Aura Manager è a disposizione della bride-to-be e le sue amiche 24 ore su 24 e, grazie al servizio ME+, si occuperà anche del check in e check out privato direttamente in Suite, dell’accesso prioritario al Radio Rooftop Milan e a STK Milan, dei fiori freschi la mattina, così come di creare la playlist musicale preferita dalle sue ospiti per scatenarsi fino a notte fonda prima del sì.