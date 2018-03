Allerta meteo Emilia Romagna: codice giallo per temporali e stato del mare

Allerta di ventiquattro ore con codice giallo – dalla mezzanotte di oggi a quella di domani – per temporali su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna e per lo stato del mare sulla costa Romagnola e del Ferrarese. E’ quanto deciso dalla Agenzia regionale per la sicurezza e la Protezione Civile.

Nella giornata di domani, “l’ingresso di una perturbazione portera’ precipitazioni diffuse in intensificazione nella seconda parte della giornata” mentre “la quota neve risultera’ in giornata attorno a 1.000 metri in abbassamento serale attorno a 700-800 metri.

Sull’Appennino centrale le nevicate, alle quote descritte, potranno registrare accumuli fino a 20-30 cm/24h. Dalle ore serali notturne e’ atteso un aumento del moto ondoso con direzione d’onda da Est-Nord/Est e mare molto mosso al largo con un’altezza dell’onda tra 1,8 e 2,50 metri”.