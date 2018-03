Spazio: Nespoli il 23 visita la Fabbrica Italiana Contadina

Dopo la tappa di oggi a Parma e la due giorni di Milano domani e e giovedì, il tour post missione porterà l’astronauta Paolo Nespoli a Bologna dove, venerdì 23, insieme al Sindaco Virginio Merola, visiterà Fico, la Fabbrica Italiana Contadina divenuta il più grande parco agroalimentare del mondo.

Il cibo tipico del proprio Paese, segnala l’Agenzia Spaziale Italiana che ha promosso con la Nasa la missione in orbita VITA di Nespoli, “è un elemento fondamentale in ogni missione spaziale e, oltre a fornire all’astronauta un corretto sostentamento e una sensazione di vicinanza alla Terra, rappresenta una sfida in vista di possibili colonie umane su altri corpi celesti”. Ultima tappa del tour in Italia di Palo sarà sabato a Roma per l’evento globale del Wwf Earth Hour 2018- Connect2Earth, dedicato all’ambiente e a il clima.