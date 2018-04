Ancora un incidente di montagna in Valle d’Aosta. Uno scialpinista è rimasto ferito dopo essere caduto nella Dora di Ferret in zona Courmayeur. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino con un elicottero. Lo scialpinista, un 48enne residente a Milano, ha riferito di essere riuscito a uscire autonomamente dall’alveo del torrente. È stato trasportato in pronto soccorso con traumi vari e una lieve ipotermia.