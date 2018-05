Piano city Milano 2018: i principali appuntamenti di sabato 19 maggio 2018

Dopo l’inaugurazione con Aziza Mustafa Zadeh, Piano City Milano riprende sabato 19 maggio con il sorgere del sole: alle 5, ai Bagni Misteriosi, Andrea Vizzini si esibisce in Pianolink Silent Wifi Concert: musiche di Bach, Beethoven, Satie, Chopin, Liszt e Debussy in un concerto per pianoforte silenzioso su una pedana galleggiante. Un’esperienza di totale coinvolgimento dove la musica arriva alle orecchie del pubblico tramite cuffie wireless.

Al polo museale GAM PAC e nel parco di Villa Reale dalle 19 si esibiranno Alberto Pizzo, funambolo del jazz e della melodia napoletana, la giovane pianista cubana Marialy Pacheco, prima donna ad aver vinto il premio Montreux solo piano Competition, e Django Bates in un vulcanico concerto bebop; chiude Sebastien Tellier, dandy postmoderno e icona francese della musica electro-pop.

A Palazzina Liberty si inaugura la seconda Piano Night con il classicismo contemporaneo di Poppy Ackroyd, pianista e compositrice londinese dal sound brioso e accattivante. Dalla Francia arriva Guillaume Poncelet, con un concerto ispirato al suo recente album “88” suonato in piano solo, insieme a brani inediti e improvvisazioni alla Keith Jarrett. Alle 2.00 il brasiliano Vitor Araújo con Villa-Lobos e Zé; segue Shai Maestro Solo, pianista israeliano, tra i più originali protagonisti del panorama jazz contemporaneo. Infine la kazaka Angelina Yershova con il suo ultimo album “Resonance Night” porta a Piano City Milano il suo talento per la contaminazione, tra classica, contemporanea, pop ed elettronica.

Dalle 11 alle 18 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli un programma interamente dedicato al grande compositore Debussy. Alla Casa degli Atellani alle 11 Gianluca Luisi esegue tutte le Suite francesi di Bach. Dalle 11 alla Six Gallery, Nicolas Horvath ci guiderà nelle atmosfere sonore del geniale precursore di tanta musica del nostro tempo. Alla Triennale di Milano alle 10.30 Ettore Borri racconta i diversi intenti del tocco pianistico nel Novecento, mentre dalle 11.30 si esibiranno i vincitori del Premio Internazionale Giuseppe Martucci Lorenzo Bevacqua e Naomi Tistarelli.

In collaborazione con Intesa Sanpaolo, le gallerie, le storiche filiali e luoghi non convenzionali come il caveau di una banca si aprono a concerti di musica classica, pop e rock. Alle 10 alla filiale di piazza Diaz musiche di Debussy con Marco Cecchinelli; alle 11.30 Elpidia Giardina presenterà un omaggio ai Genesis nella filiale di piazza Cordusio.

Presso Volvo Studio Milano alle 18.30 l’improvvisazione jazz di Luigi Bozzolan; alle 20 è la volta di Dardust e del suo immaginario elettronico di matrice Nord Europea; dalle 22 il concerto del musicista, dj e tastierista dei Subsonica Boosta.

Sul Rooftop Red Bull, tra i tetti del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese, quattro concerti tra musica classica e contemporanea accompagnano il pubblico di Piano City Milano dal pomeriggio fino al tramonto. Dalle 17 suoneranno Guido Coppin, Maria Ausilia di Falco, Genny Basso e Vincenzo Parisi.

Dalle 11 l’Archivio di Stato ospita una rassegna per due pianoforti con Cecilia Airaghi e Ettore Papadia, Annibale Rebaudengo e Giovanna Tamburrino, Barbara Tolomelli e Alfredo Castellani, Vincenza Patrizia Iannone e Mario Calisi, Elio Marchesini e Ricciarda Belgiojoso, Takuya Otaki e Marianna Abrahamyan. All’Orto Botanico Città Studi alle 19 concerto di musica classica con Francesco Mazzonetto.

A Casa Emergency, la nuova sede dell’associazione fondata da Gino Strada e oggi spazio aperto alla città per la promozione di una cultura di pace, quattro concerti tra musica classica, jazz e contemporanea. Dalle 11 si esibiranno Alessandro Curti, Simone Sgarbanti, Mariano Bellopede e Nico Morelli.

Al Museo Teatrale alla Scala, in occasione dei centocinquant’anni dalla scomparsa di Gioacchino Rossini, alle 20 Vincenzo Balzani tiene un concerto sul celebre pianoforte di Liszt conservato al Museo, con brani di Rossini, Liszt e Thalberg.

A City Life, a piazza Tre Torri, tra i grattacieli simbolo della nuova Milano, dalle 11.30 con Francesco Alessandro Meloni e Kosta Jevtic musica classica e contemporanea nel nuovo shopping center progettato da Zaha Hadid. Alla Rotonda della Besana alle 18 si esibirà il duo coreano Duo Vivid e alle 20 Matthew Lee con musiche rock e pop. A cura del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano e in collaborazione con il Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Palermo, alla Triennale di Milano alle 16 concerto di musica classica di Gabriele Laura; segue alle 19 Carmen Sottile, musicista giovanissima e già vincitrice di numerosi premi, che suonerà musiche di Liszt e Chopin. In collaborazione con Glamour, in piazza Gae Aulenti sabato 19 alle 20 musica jazz con Stefania Tallini e Cettina Donato.

Piano City Milano rafforza ancora di più la sua presenza nei quartieri più lontani dal centro, con un programma rivolto alla valorizzazione e alla riscoperta delle periferie della città: al Corvetto alle 18 appuntamento al Mercato Comunale di piazza Ferrara con Ettore Bove con un programma omaggio ai grandi cantautori italiani. Alle 19.30 il pubblico potrà spostarsi a Cascina Nosedo per ascoltare Hugo Silver in un repertorio di musiche rock e pop.

Piano City Milano accompagna il pubblico in un percorso alla scoperta di Parco Nord, con partenza alle 11 dal Bunker Breda, rifugio antiaereo risalente alla seconda Guerra Mondiale, dove Antonietta Loffredo eseguirà musica contemporanea su Toy Piano. Segue Piano Tandem, con quattro concerti itineranti tra classica e jazz in diversi luoghi del parco. Ne cuore di Dergano un polo musicale dedicato alle grandi donne del pianoforte; con la collaborazione di Nuovo Armenia ed Asnada, alle 18.30 nel cortile della Cascina di via Livigno Maria Grazia Ritrovato suonerà Fanny Mendelssohn e Olga Sirignano. La musica di Brahms risuonerà all’interno della Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci, luogo di ospitalità e di inclusione sociale. Alle 17 Alice Baccalini, Gabrilele Carcano e Luca Schieppati suoneranno brani del grande compositore tedesco. Alle 16 è possibile per il pubblico una visita su prenotazione della Casa.

E non finisce qui: sparsi per tutta la città e non solo ci sono gli House Concert, i Concerti in cortile, Piano Tram, Piano Bici, Piano Tandem, il programma “Fuori Porta”.