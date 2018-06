Dal 15 al 17 giugno, in Piazza Castello e ai Giardini Reali, tre giorni di eventi dedicati alla sana alimentazione, allo stare in forma e al benessere.

“Melarossa e i suoi esperti testimonial del mangiar sano al Villaggio Coldiretti di Torino”

Incontri con i nutrizionisti, lezioni di fitness, agricosmesi, cura della casa con prodotti green, moda e gioielli realizzati con prodotti agricoli di scarto.

L’ingresso e la partecipazione agli eventi sono gratuiti.

Dal 15 al 17 giugno, Melarossae il suo team di esperti tornano testimonial del mangiar sano al Villaggio Coldiretti, che dopo le esperienze di Milano, Napoli e Bari fa tappa a Torino, in Piazza Castello e ai Giardini Reali (venerdì e sabato ore 9-23; domenica ore 9-20). Cambia lo scenario, ma resta invariata la formula di questa 3 giorni, che vedrà il sito, leader nel campo delle diete personalizzate su web e su app, protagonista di incontri con i nutrizionisti, lezioni di fitness, workshop, tutti gratuiti e ispirati dallo stesso motto: la forma fisica, la salute, il benessere non sono un sogno ma il frutto di un’accoppiata, quella tra alimentazione sana e sport, che non è solo vincente, ma anche divertente e gustosa.

I visitatori del Villaggio potranno toccarlo con mano confrontandosi con i tanti ospiti dell’evento, dedicato al meglio delle produzioni italiane di qualità, genuine, green e a km zero.

Tre i nutrizionisti che si alterneranno negli spazi dell’area “Stili di vita” per parlare di sana alimentazione e dieta: Annalisa Ghiglia spiegherà come dimagrire senza rinunce e in modo duraturo, semplicemente cambiando prospettiva, cioè considerando la dieta uno stile di vita da adottare per sempre, invece di una parentesi temporanea fatta di sacrifici e privazioni, un percorso di educazione alimentare che, se si ispira al regime mediterraneo come la dieta Melarossa, permette di mangiare di tutto, in modo saporito e bilanciato; Alessandra Obbili darà le dritte per imparare a contrastare gli attacchi di fame, ma anche i consigli su cosa mangiare quando si fa sport, per allenarsi con più grinta e senza rischi; Valter Canevaro si concentrerà, invece, sul legame tra alimentazione e salute, in due appuntamenti dedicati alla dieta che fa bene al cuore e a come combattere cattiva circolazione e ritenzione idrica per avere gambe più leggere, soprattutto in estate.

Torneranno le lezioni di fitness della personal trainer Giovanna Lecis:

il risveglio muscolare, per mettersi in moto con dolcezza al mattino, il circuito aerobico base per tutti, per tonificarsi e bruciare calorie, il programma GAG, per modellare gambe, addominali e glutei. E poi, i workshop esperienziali per grandi e piccini di Gilda Palumbo, amministratrice del gruppo Facebook di Melarossa – una community di oltre 70 mila persone -, per scoprire il piacere di mangiar sano giocando e sviluppare un rapporto più equilibrato con il cibo attraverso il confronto e lo scambio di esperienze.

E ancora, spazio all’agricosmesi e alla cura della casa con prodotti green sotto la guida delle aziende Coldiretti.

Un corner sarà riservato all’esperienza di Sano & Leggero, la rivista mensile dedicata al mangiar sano e alla cucina light, ora disponibile anche in versione digitale, che vede protagonista Melarossa al fianco di RCS MediaGroup, con tante sorprese e uno sconto speciale per abbonarsi.