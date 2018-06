Ricerca: i neuroni comunicano meglio sui ‘tappeti’ di grafene

I neuroni ‘chiacchierano’ meglio fra di loro se sono comodamente adagiati su ‘tappeti’ di grafene: il materiale delle meraviglie, composto da un singolo strato di atomi di carbonio, riesce infatti ad aumentare la loro attivita’ ‘intrappolando’ gli ioni potassio presenti all’esterno delle cellule nervose.

Questo meccanismo di intrappolamento ionico, finora previsto solo in teoria, e’ stato osservato per la prima volta dai ricercatori della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste, che su Nature Nanotechnology pubblicano i risultati dello studio condotto con l’Universita’ di Trieste, l’universita’ belga di Anversa e l’Istituto di scienza e tecnologia di Barcellona, in Spagna.

“E’ come se il grafene si comportasse come un magnete ultra sottile sulla cui superficie rimangono intrappolati alcuni ioni potassio presenti nella soluzione extracellulare: e’ questa piccola variazione che determina l’aumento dell’eccitabilita’ neuronale”, spiega il ricercatore della Sissa Denis Scaini, che ha coordinato lo studio con la collega Laura Ballerini.

Gli esperimenti dimostrano inoltre che il rafforzamento dell’attivita’ neuronale avviene quando il grafene e’ supportato da un materiale isolante come il vetro o quando e’ sospeso in una soluzione, mentre sparisce del tutto quando il grafene e’ posto sopra un conduttore.