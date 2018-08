Terremoto, ActionAid: “Manca ancora un Piano di prevenzione nazionale”

“E’ necessario un piano nazionale di prevenzione e risposta alle emergenze che aiuti e faciliti le comunità colpite dal Terremoto nel lavoro di ricostruzione civile e concreta dei territori feriti e punti sulla partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini”. E’ quanto chiede ActionAid alle Istituzioni per ricordare il secondo anniversario del sisma in Centro Italia.

Il nostro Paese, ricorda la responsabile del Dipartimento Programmi di ActionAid Elisa Visconti, “è il secondo paese europeo per incidenza di eventi sismici: se ne contano 10 di grande intensità e impatto solo negli ultimi 30 anni ma ancora non si e’ dotata di strumenti nazionali standardizzati di gestione del rischio. Oggi nel nostro paese, nonostante la terra da nord a sud stia ancora tremando per nuove scosse di Terremoto, non si e’ fatto nulla. Chiediamo ancora una volta alle istituzioni di aprire un tavolo di consultazione partecipata che porti alla definizione di un piano nazionale di prevenzione e risposta alle emergenze”.