Salute: disturbi del sonno per l’87% delle donne over 45

L’87% delle donne e il 67% degli uomini dichiara di dormire male, principalmente a causa di stress e traumi (88%), stili di vita e alimentazione (79%), stanchezza fisica (76%): a scattare la fotografia dei disturbi del sonno è l’Osservatorio nazionale sulla Salute della donna e di genere, attraverso un’indagine condotta da Elma Research su un campione di 150 uomini e 150 donne 45-65enni, presentata a Milano all’apertura del secondo Congresso nazionale dell’Osservatorio, dal titolo ‘La donna e la coppia dopo l’età fertile – La Salute che cambia: prevenzione, stili di vita, fragilità‘.

“Difficoltà ad addormentarsi, sonno agitato, risvegli notturni e sveglia anticipata sono chiari segnali di disturbi del sonno, indicatori importanti che impattano sulla Salute fisica e psichica e sulla stabilità della coppia“, spiega Francesca Merzagora, presidente Onda.

“Dall’indagine emerge anche che la parte femminile del campione valorizza maggiormente l’importanza del sonno e più degli uomini ritiene che sia alla base del benessere della persona“, rileva Luigi Ferini Strambi, primario Unità operativa Neurologia-Centro del sonno, Irccs San Raffaele Turro e Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Secondo l’indagine, in generale le donne temono di più l’insorgenza di questi disturbi e di fatto ne soffrono più degli uomini: l’87% delle intervistate lamenta di avere questo problema, rispetto al 67% del campione maschile.

“Quanto affermato dalle donne è in effetti in linea con i dati scientifici secondo i quali l’insonnia è 1,5 volte più comune nelle donne rispetto agli uomini e questo valore tende ad aumentare dopo i 65 anni“, prosegue Ferini Strambi. “Questo dato è in parte spiegato da una più marcata riduzione della secrezione di melatonina, ormone che regola il ciclo sonno-veglia, nelle donne rispetto agli uomini con l’avanzare degli anni. Anche la riduzione di progesterone, che ha un effetto sedativo e riduce i microrisvegli intrasonno, in menopausa può spiegare l’aumentata prevalenza di insonnia in questa fascia d’età. Inoltre, è noto che la depressione sia uno dei più importanti fattori scatenanti dell’insonnia cronica; non stupisce quindi che l’insonnia tenda a cronicizzare più frequentemente nella donna che è colpita dalla depressione in maniera doppia rispetto agli uomini“.

“Oltre ad avere importanti conseguenze sul piano psichico e di mancanza di energie – dichiara Stefano Genovese, responsabile Unità di diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche del Centro cardiologico Monzino Irccs di Milano – l’alterazione dell’orologio biologico del nostro corpo per deprivazione di sonno anche parziale, ma ripetuta nel tempo, o la compromissione della qualità del sonno, aumenta la probabilità di alcune malattie e questo è molto evidente per patologie metaboliche come il diabete di tipo 2 e l’obesità. Vari studi hanno dimostrato che chi dorme meno di 6-7 ore per notte ha un più elevato rischio di sviluppare il diabete 2 e di andare incontro a un eccessivo aumento di peso. Il sonno, infatti, influenza il modo in cui il nostro corpo processa il glucosio e dormire poco è associato ad alterazioni di alcuni ormoni che regolano l’appetito e che influenzano l’apporto calorico“.