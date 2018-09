Pendolari della salute: torna #comeacasa

Autunno all’insegna della solidarietà e del sostegno alle persone in difficoltà: dal 16 al 30 settembre è attiva la campagna sms solidale #comeacasa di CasAmica Onlus, associazione impegnata da oltre 30 anni ad offrire accoglienza e supporto ai “pendolari della salute” e ai loro familiari. Per aiutare CasAmica Onlus a garantire un posto letto e il calore di una famiglia alle persone malate costrette a sottoporsi a cure lontano da casa basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45588.

In Italia ogni anno sono circa 400 mila le persone affette da gravi patologie che, per ricevere le cure necessarie, sono costrette a spostarsi lontano dalla propria città: un numero molto importante che ingloba anche tanti pazienti che, a causa di fragilità economiche, oltre alle preoccupazioni legate alla salute devono affrontare le difficoltà logistiche di una sistemazione per sé e per la propria famiglia. Persone che, non di rado, finiscono per essere costrette a dormire in macchina fuori dagli ospedali, tra mille disagi.

«CasAmica – spiega la presidente dell’associazione Lucia Cagnacci Vedani – tende loro una mano, mettendo a disposizione le proprie case di accoglienza: strutture dove queste persone disorientate e angosciate trovano il conforto e il sostegno di numerosi volontari e operatori, nel rispetto di uno stile di accoglienza che negli anni si è fatto sempre più attento a creare un ambiente confortevole e familiare. Nel 2017 siamo riusciti ad ospitare oltre 6 mila persone, ma è fondamentale rafforzare ulteriormente questo servizio in modo da poter garantire un supporto sempre maggiore ai pendolari della salute e ai loro familiari: per questo abbiamo deciso di rilanciare la campagna solidale #comeacasa».

CasAmica gestisce sei strutture di accoglienza distribuite a Milano, Roma e Lecco. A Milano, in particolare, sono presenti tre case per gli adulti e una pensata appositamente per i bambini e per i loro familiari. La casa di Roma, immersa in un grande spazio verde, accoglie sia adulti che bambini con i loro genitori e la casa di Lecco è nata per accogliere, in particolare, i malati che devono affrontare una lunga riabilitazione e non hanno una rete di parenti e amici in grado di aiutarli. Le strutture sono aperte 365 giorni l’anno e si trovano nei pressi di importanti centri di eccellenza ospedaliera.

Il periodo medio di permanenza nelle case è di circa 10 giorni e la maggior parte degli ospiti arriva dopo aver affrontato un lungo viaggio: il 73%, infatti, proviene dal Sud Italia e dalle Isole e l’1% viene dall’estero, soprattutto dall’Est Europa.

«È moralmente inaccettabile – conclude Lucia Cagnacci Vedani – che al dolore di una malattia debbano aggiungersi anche gravi disagi pratici, economici e organizzativi. CasAmica si pone l’obiettivo di ampliare sempre di più la rete di accoglienza per i pendolari della salute, ma è necessario un aiuto da parte di tutti. Anche piccolo come un sms».