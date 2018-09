Un paracadutista 57enne di Cantù (Milano) è precipitato in fase di atterraggio durante un lancio alla Parrina di Orbetello (Grosseto) e si è fratturato entrambe le gambe. L’uomo è caduto durante un lancio di addestramento.

Non è in pericolo di vita. Sul posto la Croce Rossa e l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Grosseto dove è stato operato. Accertamenti sono in corso per chiarire la causa dell’incidente.