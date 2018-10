Arriva “Un anno al ristorante”: il 1° concorso social dedicato alla carne irlandese

Dall’1 al 20 ottobre 2018 in 20 ristoranti di Milano sarà possibile partecipare al concorso social “Un anno al ristorante” indetto da Bord Bia, ente di promozione di prodotti alimentari e bevande irlandesi, con l’obiettivo di valorizzare l’offerta di carne di manzo irlandese a Milano. Partecipare è semplice: basta ordinare un piatto a base di carne di manzo irlandese e… scattare una foto appetitosa per vincere un buono da 1.000 euro da spendere in pranzi e cene.

La lista dei ristoranti partecipanti all’iniziativa è disponibile sul sito ufficiale del concorso www.unannoalristorante.it (dove è riportato il regolamento ufficiale del concorso, visionabile anche presso i ristoranti). Una volta al ristorante, sarà sufficiente ordinare un piatto a base di carne irlandese presente nel menu, fotografarlo e pubblicare la foto sulla pagina Facebook @irishbeef.it.

Il fotografo che avrà ottenuto più “like” si aggiudicherà i 1.000 euro del premio, da spendere entro un anno nel ristorante dove la foto è stata scattata.

La selezione di ristoranti aderenti comprende sia ristoranti da cena a lume di candela sia hamburgherie per una pausa pranzo sfiziosa: ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. A unirli è l’eccellenza delle carni proposte, tra cui appunto anche quella di manzo irlandese, famosa in tutto il mondo per le straordinarie caratteristiche organolettiche.

Il concorso si inserisce nel contesto di una campagna di comunicazione sostenuta da Bord Bia a Milano e Torino in tutto il mese di ottobre, con l’obiettivo di promuovere le qualità della carne di manzo irlandese. Gli allevamenti bovini in Irlanda pascolano liberi per 10 mesi l’anno e seguono un ritmo di vita naturale, cibandosi per oltre l’80% della dieta di erba fresca e sempre verdeggiante grazie alle frequenti piogge che caratterizzano il Paese. Tutte queste caratteristiche, non solo aumentano la concentrazione di Omega-3 e vitamina A nella carne, ma le regalano un gusto unico grazie a una distribuzione di grasso più omogenea rispetto ad altre carni.