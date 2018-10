Era andata al mare: dispersa da ieri nel Messinese

Donna dispersa nel Messinese: da quanto si apprende ieri sera è giunta una segnalazione alla Capitaneria di porto di Milazzo da parte dei carabinieri di Furnari (Messina), in merito alla presunta scomparsa di una donna che, uscita da casa intorno alle 11 per recarsi in spiaggia, non è più rientrata.

L’allarme è stato lanciato dal fratello. Gli indumenti della donna, R. G., 72 anni, sono stati trovati sulla spiaggia di Furnari, e poco distante era parcheggiata la sua auto.

Le operazioni di ricerca sono tutt’ora in corso, anche con l’ausilio di elicotteri appartenenti a varie forze dell’ordine. Impiegati anche i nuclei sommozzatori dei Carabinieri e del terzo nucleo sub Guardia costiera del reparto supporto navale di Messina.