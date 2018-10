Ufo a Milano: il racconto di un ex pilota militare

Cosa è rimasto sospeso, per ore, sopra l’aeroporto militare di San Damiano, nel lontano 1966? Lo rivelerà, per la prima volta, l’ex pilota militare che quel giorno fu mandato a controllare da vicino l’intruso- un ignoto ed enorme velivolo triangolare. Uno dei casi UFO più clamorosi mai avvenuti in Italia. L’intervista sarà presentata in esclusiva a Milano durante il Meeting Internazionale “Figli delle Stelle- Le Nuove Frontiere” il prossimo 20 ottobre.

“Figli delle Stelle”, organizzato dalla giornalista Mediaset Sabrina Pieragostini e dal blog extremamente, è l’unico convegno in Italia nel quale scienza ufficiale e ricerca alternativa convivono in un magico equilibrio. Nel corso degli anni, infatti, sono stati ospiti astrofisici, ingegneri aerospaziali e ufficiali dell’Aeronautica Militare accanto ad ufologi e contattisti. E anche quest’anno, il connubio si ripete con la presenza di personalità di grande prestigio, in un campo e nell’altro. Ci saranno il professor John Robert Brucato, presidente della Società Italiana di Astrobiologia (SIA) e astrofisico dell’Osservatorio di Arcetri, il dottor Marco Ragusa, docente di biologia e genetica alla Facoltà di Medicina di Catania e il biologo molecolare Pietro Buffa, autore insieme a Mauro Biglino del saggio “Resi umani”.

Alberto Negri, dell’Associazione Spazio Tesla, mostrerà l’intervista video all’ex pilota Dante Golinelli. Dall’Inghilterra arriverà invece Gary Heseltine, un ex detective della polizia inglese che ora indaga sui casi UFO. Si tornerà poi a parlare del discusso “Caso Amicizia”- un presunto contatto di massa avvenuto in Italia tra il 1956 e il 1978 tra alcuni alieni e un gruppo di persone- con uno degli ultimi protagonisti della vicenda ancora in vita, ovvero Gaspare De Lama. Come ospite d’eccezione al meeting, poi, ci sarà Maurizia Giusti- in arte Syusy Blady: la famosa attrice comica e conduttrice tv, grande amante dei misteri, presenterà l’ultima sua ricerca realizzata in Sudafrica.

Un “piatto” molto ricco e variegato, insomma. Appuntamento il 20 ottobre, dalle 9:30, presso la Sala Valente della palazzina ANMIG di via Freguglia 14 a Milano. Il convegno si svolge infatti con il patrocinio della sezione milanese dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e della Federazione Provinciale di Milano dell’Istituto del Nastro Azzurro, fra combattenti decorati al Valor Militare. Si entra solo su prenotazione, sul blog extremamente tutte le informazioni per potersi iscrivere al meeting.