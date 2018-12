Il cibo biologico è più dannoso per il clima

Contrordine: il cibo biologico ha un impatto sul clima peggiore di quello coltivato in modo convenzionale. E questo perche’ necessita di aree coltivabili piu’ grandi e produce molte piu’ emissioni di anidride carbonica. E’ questa la conclusione di uno studio svedese, coordinato dalla Chalmers University of Technology, pubblicato sulla rivista Nature.

“I piselli biologici coltivati in Svezia hanno un impatto sul clima del 50% in piu’. Per alcuni alimenti la differenza e’ ancora maggiore. Per il grano biologico svedese arriva al 70%”, spiega Stefan Wirsenius, uno dei coordinatori della ricerca. La ragione e’ che con il cibo biologico i raccolti per ettaro sono piu’ bassi, perche’ non vengono usati fertilizzanti, e per produrre la stessa quantita’ di cibo, bisogna coltivare terreni piu’ grandi.

“Il maggiore uso di terreni nelle coltivazioni biologiche – continua Wirsenius – porta indirettamente a maggiori emissioni di anidride carbonica, per via della deforestazione. La produzione di cibo nel mondo e’ regolata dal commercio internazionale. Quindi il modo in cui coltiviamo in Svezia, influisce indirettamente sulla deforestazione nei tropici”.

Anche la carne e i latticini organici hanno un impatto peggiore per il clima rispetto a quelli convenzionali, “perche’ per la loro produzione si usano alimenti biologici, che a loro volta richiedono piu’ terra per essere prodotti”. Cio’ non significa pero’ che si debba smettere di consumare cibo biologico.

“Il tipo di alimento – prosegue – e’ piu’ importante. Ad esempio, mangiare fagioli o pollo biologico e’ molto meglio per il clima che mangiare manzo prodotto convenzionalmente. Il cibo biologico ha inoltre diversi vantaggi, tra cui il miglior benessere dell’animale”. Per chi vuol mangiare bio senza danneggiare il clima, conclude lo studio, bisogna concentrarsi sull’impatto dei diversi tipi di carne e verdura nella nostra dieta. Quindi sostituire manzo e agnello con proteine vegetali, come fagioli, e preferire maiale, pollo, pesce e uova che hanno un minore impatto sul clima.