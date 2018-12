Inaugurazione CoEHAR: centro di ricerca per la riduzione del danno da fumo

Il 20 Dicembre 2018 alle ore 10 presso l’Aula Magna della Torre Biologica dell’Università degli Studi di Catania saranno inaugurate le attività del CoEHAR – il Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo, diretto dal prof. Riccardo Polosa.

Il Centro è stato istituito con D.R. n. 849 del 7.3.2018 ed è dedicato allo studio degli effetti e dei danni prodotti sulla salute dal fumo di tabacco ed in particolare alle strategie per contenere e ridurre il rischio fumo correlato attraverso l’impiego di nuove tecnologie. La cerimonia è realizzata in collaborazione con LIAF – Lega Italiana Anti Fumo.

Sono stati invitati il Ministro della Salute, Giulia Grillo e il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. All’evento parteciperanno inoltre l’Assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, il Rettore dell’Università degli Studi di Catania, Francesco Basile e il Sindaco del Comune di Catania, Salvo Pogliese.