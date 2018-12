Lega del filo d’oro: regali solidali per aiutare le persone sordocieche anche a Natale

“A Natale siamo tutti più buoni” o almeno così si dice. Perché il Natale è la festa della famiglia per eccellenza, il momento in cui ci concediamo lo spazio e il tempo per stare con le persone che amiamo ed è il momento in cui si dedica alle persone care un pensiero in più, simboleggiato dalla tradizione dei regali. Ed è proprio a Natale, quando si inizia a pensare ai regali per amici e parenti, che si può scegliere un dono che fa bene non solo a chi lo fa e a chi lo riceve, ma può essere un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno. Per chi vuole contribuire alla costruzione del secondo lotto del nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro – che da oltre 50 anni si prende cura e assiste le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e le loro famiglie – l’Associazione offre tante idee regalo.

Tante le novità per i regali di Natale 2018 proposte dalla Lega del Filo d’Oro. Pensato per i più piccoli, con una donazione minima a partire da Euro 12,50, c’è il Libro tattile. Un libro soffice e colorato con finestrelle da aprire, polimaterico, ricco di colori e forme da scoprire anche attraverso il tatto. Mentre per gli sportivi e i globetrotter, a partire da 7,50 Euro, c’è la pratica borraccia disponibile nei colori azzurro o fucsia.

Con una donazione minima di 10,00 Euro, per gli amanti del fashion, la Lega del Filo d’Oro propone un tocco glam con il bracciale di Cruciani realizzato in pizzo macramè dorato con filati certificati e resistenti all’acqua. Per i più tecnologici, invece, è disponibile un bracciale USB da 4Gb.

Ci sono anche un prezioso angioletto in ceramica da appendere all’albero di Natale (donazione minima 12,00 euro) o il kit scuola, composto da 2 quaderni e una confezione di matite della Lega del Filo d’Oro oppure il memo kit, con un blocchetto porta post-it e segna-pagina, o il kit di buste regalo con 3 buste di diversa dimensione per dare maggiore valore ai propri regali.

Inoltre, con una donazione minima di €10,00 si possono avere la tazza per la colazione che recita una nota citazione di Helen Keller “Le cose migliori e più belle della vita non possono essere né viste, né toccate. Devono essere sentite con il cuore”, o un set di formine da pasticceria a forma di cuore per i vostri biscotti natalizi. Se, invece, si vuole optare per qualcosa di più semplice, l’Associazione propone eleganti biglietti di auguri, il variopinto calendario fotografico 2018, le immancabili e-card personalizzabili e l’agenda 2019.