Maltempo, Uila: “Al tavolo del ministero solo le Regioni del Nord”

“Per il Governo nazionale, in Sicilia splende sempre il sole. Venerdì, quindi, si riunirà a Roma su iniziativa del ministero dello Sviluppo economico la prima riunione del tavolo per la messa in sicurezza e il recupero dei territori colpiti dal Maltempo in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige”.

Lo afferma Nino Marino, segretario della Uila Sicilia, che fa sua la “protesta del segretario Uila, Stefano Mantegazza, contro questa incredibile convocazione che ignora la nostra Isola e il centrosud come se nulla fosse accaduto in questi mesi”. Marino invita “i rappresentanti di maggioranza, come quelli di opposizione” a “fare finalmente sentire la propria voce in difesa della dignita’ e dei legittimi interessi di chi li ha eletti”.