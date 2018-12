Maltempo Veneto: da Sgv 1.000 euro a Santo Stefano di Cadore

Un piccolo gesto di solidarietà e l’impegno a tenere accesi i riflettori sulla ricostruzione della provincia bellunese. In questo modo il Sindacato dei giornalisti del Veneto (Sgv) ha voluto testimoniare la propria vicinanza alle comunità colpite dal Maltempo a fine ottobre, “adottando” Santo Stefano di Cadore (Belluno).

Il primo passo è stata la consegna, oggi, di un contributo simbolico di mille euro nelle mani della sindaca Alessandra Buzzo, in apertura dei lavori del direttivo regionale di Sgv a Venezia.

“Vi ringrazio di cuore per la vicinanza e il sostegno”, ha detto Buzzo, ricordando quelle giornate terribili, dopo le quali “niente è più come prima. I nostri boschi, che sono la nostra ricchezza in termini di risorse economiche ma ancor piu’ identitarie, sono stati spazzati via. Il silenzio che regna e l’odore che si respira io non posso trasmetterveli, ma assicuro che sono fonte continua di angoscia e di smarrimento. Tuttavia – ha concluso – le nostre comunita’ sono resilienti e sapranno risollevarsi ancora una volta, contando anche sul vostro aiuto”.