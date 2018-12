Previsioni Meteo Natale, sole e caldo che neanche a Pasquetta! Oltre +20°C al Sud, feste in spiaggia come in Australia

Previsioni Meteo Natale – Mancano ormai soltanto pochi giorni alle festività più attese dell’anno, quelle natalizie. Feste che quest’anno si contraddistingono per un super-ponte che determinerà un lungo weekend di vacanza, da Sabato 22 a Mercoledì 26 Dicembre. L’atmosfera natalizia di borghi e città è già da giorni contraddistinta da luci colorate, addobbi a tema ed eventi che vedono come protagonista l’intramontabile Babbo Natale: il tempo degli ultimi giorni e di queste ore con la prima grande nevicata della stagione al Centro/Nord e il forte maltempo che sta colpendo il Centro/Sud, aiuta la percezione di un clima tipicamente natalizio ma nei prossimi giorni lo scenario cambierà drasticamente proprio in concomitanza con l’arrivo del Natale.

Infatti tutti i modelli confermano anche oggi quello che su MeteoWeb scriviamo da oltre una settimana: quest’anno le festività di Natale saranno accompagnate da un forte Anticiclone delle Azzorre che già da Venerdì 21 Dicembre (al Nord) inizierà ad interessare il nostro Paese, prolungandosi proprio fino al giorno di Natale, Martedì 25 Dicembre. Le condizioni meteorologiche saranno stabili e soleggiate in tutto il Paese, per tutto il weekend, nel giorno di Vigilia e a Natale, pur con qualche timido disturbo (nubi basse, pioviggini, foschie) a bassa quota provocato proprio dallo scorrimento di masse d’aria così calde sul Mediterraneo ormai “invernizzato”.

In linea di massima, però, splenderà il sole un po’ ovunque, e avremo temperature talmente tanto elevate che spesso e volentieri non capitano neanche a Pasquetta: le massime supereranno i +10°C (in alcuni casi anche in modo “abbondante”, con picchi di +14°C) su tutto il Nord; al Centro avremo temperature diurne tra +16 e +18°C; in tutto il Sud andremo oltre i +20°C, con possibili picchi di +25°C in Sardegna e Sicilia. Condizioni meteo, quindi, adatte ad ogni tipo di attività all’aperto, in alcuni casi (al Sud) persino in spiaggia fuori stagione. Per un brindisi in costume, un po’ come accade in Australia.

Nei prossimi giorni su MeteoWeb troverete tutti i dettagli Regione per Regione e città per città con tutte le temperature previste nei giorni “clou” delle festività natalizie.