Maltempo, San Benedetto: domani mezzi spargisale in azione

In vista del peggioramento delle condizioni meteo, il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti ha convocato nel pomeriggio il tavolo di coordinamento per definire le misure da prendere.

Vi hanno partecipato i rappresentanti di Ams, Picenambiente, Ciip, funzionari dei settori Lavori pubblici e Polizia Municipale, corpo volontari di Protezione civile.

Domani verrà svolto un servizio di spargimento sale, con particolare attenzione per i sottopassi e le rampe di accesso alla sopraelevata. La Ciip invita a proteggere i contatori dell’acqua e le tubazioni esterne. Tutte le componenti del tavolo sono allertate per intervenire tempestivamente in caso di necessità.