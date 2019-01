Maltempo, Siracusa: il comune attiva il centro per senzatetto e migranti

Emergenza freddo a Siracusa, dove, su ordinanza del Sindaco e’ stato attivato il centro operativo Comunale di Protezione civile presso la sede di via Elorina per senzatetto e migranti. Da stasera e per tutta la notte le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile effettueranno giri in citta’ e daranno assistenza con pasti caldi e coperte ai senza tetto.

“Chi ritiene opportuno collaborare – fa sapere l’Amministrazione comunale – puo’ farlo consegnando questa sera fino alle 22 e domani presso la sede della Protezione Civile comunale di Via Elorina 148, in contrada Pantanelli, coperte, cappelli, sciarpe e indumenti caldi per i senza tetto. Si ringraziano le parrocchie, tutte le istituzioni per aver dato la disponibilita’ di ricovero e tutti i volontari per il prezioso lavoro”.