Smog, Pm10: scattano i divieti a Firenze e nei Comuni limitrofi

Scatteranno alle 8.30 di lunedi’ 7 e andranno avanti fino a venerdi’ 11 gennaio le ordinanze antismog del Comune di Firenze e dei Comuni limitrofi (Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Bagno a Ripoli) con il blocco dei mezzi piu’ inquinanti e una serie di misure di limitazione del traffico.

L’Arpat ha rivelato l’aumento del Pm 10 (le polveri sottili) in tutta l’area che hanno fatto scattare il valore 2 di criticita’ per la qualita’ dell’aria: sono stati 4 i superamenti negli ultimi 7 giorni e per 3 giorni non sono previste condizioni meteo favorevoli. Stop quindi alla circolazione, 8.30-12.30 e 14.30-18.30, nei centri abitati per motocicli a 2 tempi Euro 1, autovetture a benzina Euro 1 e diesel Euro 2 ed Euro 3, e veicoli diesel Euro 1 ed Euro 2 per trasporto merci. Vietata l’accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, se non sono il principale sistema di riscaldamento. Gli impianti non potranno essere accesi per piu’ di 8 ore.