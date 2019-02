Ambiente, Firenze: “Aria migliore per il meteo, non per la tramvia”

“Sono il vento e la pioggia a salvarci: abbiamo fatto il conto dei giorni del 2017 e del 2018 che presentano condizioni atmosferiche non adatte alla formazione di alte concentrazioni di pm10 nell’aria di Firenze, e i dati sono chiari: dare il merito alla tramvia del miglioramento della qualità dell’aria – dice il Consigliere regionale Jacopo Alberti – equivale a raccontarsi le favole. Dati alla mano, dall’archivio degli eventi meteorologici degli ultimi due anni, si evince che nei mesi di febbraio, marzo e ottobre del 2018 il tempo è stato molto più clemente nei confronti della qualità dell’aria rispetto agli stessi mesi del 2017, mentre solo il mese di settembre 2018 ha visto un clima più adatto a livelli alti di inquinamento rispetto allo stesso mese del 2017″.

“Se il trend delle poveri sottili è momentaneamente in calo – afferma l’esponente leghista – lo si deve dunque al clima, alla pioggia ma soprattutto al vento, ormai una costante del clima toscano, che spazza via le polveri sottili. Questa è la realtà, mica le favolette che raccontano Legambiente e Nardella, dimenticandosi delle migliaia di persone che, dovendo usare l’auto privata, proprio a causa della tramvia restano incolonnate ogni giorno per ore sui viali, soprattutto tra viale Belfiore, Porta a Prato e la Fortezza. Tutto questo porta semmai a un incremento delle emissioni inquinanti. Probabilmente chi fa certe analogie e si vanta di presunti risultati positivi, non conosce e non vive abbastanza la nostra città”.

“Sostenere che la tramvia fiorentina sia un sistema tramviario degno di questo nome, è l’apoteosi dell’immaginazione. Ma i fiorentini alle favole di Nardella e del Pd non ci credono più. Basta guardare le ricadute sull’economia locale dell’opera – conclude il Consigliere Alberti – penso a quanti commercianti sono stati danneggiati dai lavori infiniti e da un progetto che ha deliberatamente ignorato le conseguenze di una città-cantiere durata anni. Se Legambiente vuole dirci che è a favore della tramvia, lo faccia, ma non venga a raccontarci favolette”.