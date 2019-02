Clima: “Fridays for future” domani in 24 città

Lo ‘sciopero per il clima’ del venerdì continua: domani sono previste mobilitazioni in 24 città che sui social verranno raccontate con gli hashtag #FridaysForFuture e #ClimateStrike, gli stessi lanciati dalla giovane Greta Thunberg, nota per le sue manifestazioni regolari tenute davanti al Riksdag a Stoccolma per chiedere ai politici di cambiare direzione e affrontare il problema del cambiamento climatico.

Una mobilitazione partita timidamente in Italia ma che si sta allargando e senza bandiere di partito. Le iniziative previste per domani preparano il terreno alla mobilitazione mondiale del 15 marzo quando si svolgerà la “Marcia per il clima” in diverse città in tutto il mondo.

Ecco l’elenco delle città e degli appuntamenti di domani: Roma (ore 16 davanti Montecitorio), Padova (ore 14, Palazzo Moroni), Perugia (ore 18, Cult Community Hub Via Goldoni 8), Pisa (ore 9 davanti al Municipio), Udine (ore 12,15 – 14, piazza della Libertà), Trento (ore 15 Piazza Pasi), L’Aquila (ore 12, dipartimento Scienze Umane), Torino (ore 15, piazza Castello), Bari (ore 12, piazza Ferrarese), Napoli (ore 17, piazza Berlinguer), Modena (ore 14.45, piazza Grande), Milano (ore 12.30, piazza della Scala), Treviso (ore 14, piazza Indipendenza), Vicenza (ore 8.30, piazza del Comune), Padova (ore 18, auletta autogestita del Dipartimento di Psicologia), Genova (ore 17, piazza dei Ferrari), Parma (ore 18, piazza Garibaldi), Bologna (ore 17, Palazzo D’Accursio), Firenze (ore 15, piazza San Firenze), Taranto (ore 12, piazza San Francesco), Varese (ore 17, piazza San Vittore), Venezia (ore 9, piazza San Marco).

Il 16 marzo toccherà poi a Brescia (ore 14, piazza della Loggia) e Forlì (ore 11, piazza Saffi).