Smog Roma, Raggi: “Dati negativi che rappresentano l’opportunità di un cambiamento”

“Non possiamo piu’ aspettare, le grandi citta’ sono tenute a un cambio di rotta e ad agire in fretta sulle cause dell’inquinamento atmosferico. Roma ha risposto: dall’1 novembre saranno bandite dalla Ztl Anello ferroviario, un’area che include le zone centrali della nostra citta’, le vetture Euro 3.

#StopDiesel Una misura che interessera’ almeno 24mila residenti, una scelta necessaria anche se scomoda”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi.

“Anche l’Istituto Superiore di Sanita’ ha posto l’allarme sul clima: abbiamo solo 20 anni per salvarci da effetti devastanti per la nostra salute e quella dei nostri figli. Non ci possiamo piu’ permettere di aspettare. Oggi – prosegue Raggi – durante la presentazione della mappa di biossido di azoto a Roma a cura di Cittadini per l’aria e Salvaiciclisti sono stati presentati risultati che dimostrano i danni dell’inquinamento. Dati negativi che per noi rappresentano un’opportunita’ di cambiamento. Dobbiamo modificare le nostre abitudini e uscire dalla zona comfort, guardando ai buoni esempi internazionali che hanno iniziato il percorso gia’ molti anni fa.

Dopo gli impegni presi da questa amministrazione alla conferenza #C40 a Citta’ del Messico siamo a lavoro per stilare un cronoprogramma preciso per arrivare a vietare l’uso di automobili diesel nel centro della citta’ entro il 2024. Dal nostro insediamento abbiamo iniziato a investire sul trasporto pubblico locale, intraprendendo un percorso non semplice per rilanciare Atac.

Presto arriveranno i minibus elettrici e la prima nuova flotta di bus per la citta’. Cosi’ come stiamo investendo sulle colonnine elettriche per aumentare il mercato delle auto meno inquinanti. Tutte misure che vanno in parallelo con il potenziamento del trasporto pubblico locale. Impegno di quest’amministrazione per invertire la rotta. Una battaglia che siamo pronti a vincere insieme ai cittadini”.