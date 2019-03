Conferenza stampa del“Keep Clean and Run – #pulisciecorri”, 7 ultramaratone in 7 giorni per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti.

Giunto alla quinta edizione, il KCR è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente: il “rifiutologo”Roberto Cavallo percorrerà di corsa (e in bici) 700 km lungo il Po, raccogliendo rifiuti da terra e raccogliendo campioni di acqua del fiume per misurare la concentrazione di inquinanti. Tutti i dettagli e le tappe saranno svelati alla conferenza stampa in oggetto.