Campi estivi in Valmalenco: date e dettagli

Da anni i campus estivi realizzati in Valmalenco rispondono all’esigenza comune a molte famiglie di ospitare, finito l’anno scolastico, i bambini e occuparsi di loro durante la giornata proponendo esperienze stimolanti e coinvolgenti. Quest’anno si organizzano quattro settimane che soddisfano le esigenze di tutti: il tradizionale “English camp”, l’attivo “Gym camp” e il creativo “Art camp”.

9-16 giugno English camp

Un approccio attivo e coinvolgente per vivere una full immersion in inglese nella natura, supervisionati da un team di insegnanti certificati.

16-23 giugno Gym camp

Focus sulla ginnastica artistica. Tutti i giorni attività sportive con approccio ludico: ginnastica ritmica, acrobatica, nuoto sincronizzato, arrampicata, esperienze in natura.

14-20 luglio Art camp (21-28 luglio su richiesta)

Sperimentazione di varie tecniche artistiche e progetti di disegno, pittura e scultura, con pratica anche all’aperto.

È prevista anche la possibilità di iscrizione al programma solo giornaliero, senza pernottamento. Iscrizioni entro il 30 aprile 2019, info: www.sondrioevalmalenco.it/it/valmalenco-campus-estiviInoltre sono aperte anche le iscrizioni del Cantù Basket Camp con il “Mountain Camp” dal 30 giugno al 6 luglio a Chiesa in Valmalenco e Caspoggio (info: cantubasketcamp@gmail.com).