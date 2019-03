Sciopero clima, Nardella: Firenze aderisce a ‘plastic-free’

Lo sciopero per il clima”noi lo sosteniamo e aderiamo anche con un gesto concreto perché abbiamo deciso come città di Firenze di aderire alla campagna ‘plastic free'”.

Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine del bilancio di mandato, parlando della manifestazione in programma domani. Il sindaco ha annunciato che “ci impegneremo, in un lasso di tempo ragionevole, ad attuare tutti i criteri contenuti nella direttiva comunitaria che si occupa di questo settore. Anche Firenze sara’ tra le citta’ europee in prima linea per il ‘plastic free'”.