Ambente: Alessandro Gassmann ‘top green influencer’ italiano

E’ l’attore e regista Alessandro Gassmann il miglior ‘green influencer’ italiano. Suo il profilo che più di tutti ha contribuito alla divulgazione delle tematiche ambientali: ha infatti lanciato su Twitter il suo progetto #GreenHero, attraverso il quale ogni settimana si impegna a diffondere storie di ‘eroi verdi’, aziende, comunità, singoli individui che portano avanti attività sostenibili, ecologiche, ma anche remunerative.

Per questo si è meritato il premio come Top Green Influencer dell’anno, assegnato a Milano da GreenStyle in occasione della prima edizione dei Top Italian Green Influencers, la classifica che individua i profili più impegnati sui temi della sostenibilità. Ma chi è un ‘green influencer’? Per l’occasione è stato tracciato l’identikit: attivista, con un forte legame con la vita reale e una elevata coerenza nel comunicare i temi della sostenibilità tout court. Non solo Gassmann: sono 10 i ”green influencer” italiani individuati e premiati nell’ambito di quattro categorie (Circular Economy, Mobilità sostenibile, Cibo Sostenibile e Lifestyle) in base all’analisi del numero di follower, interazioni e reputazione, online e offline.

Per la categoria Circular Economy il top influencer è Alfonso Pecoraro Scanio: già ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, oggi è presidente della Fondazione Univerde, nata per diffondere la cultura ecologista e la green economy in Italia, e ha promosso la campagna social che ha permesso all’arte della pizza di diventare Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Menzione speciale a Lucia Cuffaro, presidente del Movimento per la Decrescita Felice.

Per la categoria Cibo Sostenibile la top influencer è Lisa Casali, scienziata ambientale, scrittrice, esperta di cucina sostenibile e autrice del blog Ecocucina attraverso il quale racconta come ridurre il nostro impatto ambientale a partire dal cibo. Menzione speciale a Lorenzo Lombardi, autore e divulgatore televisivo e web, responsabile Eventi nazionali della Lav. Vincitrice della categoria Lifestyle è Tessa Gelisio, fondatrice dell’associazione forPlanet Onlus che sviluppa progetti di conservazione ambientale. Menzione speciale alla designer Camilla Mendini che dal 2015 si occupa tramite Youtube e Instagram di moda sostenibile.