Le fitte nevicate che stanno investendo l’alta Valtellina hanno portato alla chiusura, in via precauzionale, della statale 301 del Foscagno tra i Comuni di Valdidentro e Livigno (Sondrio) anche per la caduta di piccole slavine vicino alla carreggiata. Sul posto sono al lavoro anche squadre di operai dell’Anas per lo sgombero della neve.