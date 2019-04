Maltempo, neve in quota in Valtellina: pericolo valanghe

Valtellina e Valchiavenna sono investite da un’ondata di Maltempo con forti precipitazioni nevose alle quote superiori ai 1200 metri e, in queste ultime ore, e’ segnalato in graduale abbassamento il limite delle nevicate, mentre l’allarme-valanghe diffuso dall’ultimo bollettino dell’Arpa Lombardia, con sede a Bormio (Sondrio), indica l’indice del pericolo a 4 su una scala europea di cinque gradini.

Le localita’ turistiche di Aprica, Bormio, Livigno, Madesimo, Valfurva e Chiesa in Valmalenco presentano un aspetto decisamente invernale con il manto bianco fra i 40 e i 50 centimetri.

Spazzaneve in azione per lo sgombero della neve e anche mezzi spargisale nelle localita’ in quota e pioggia battente in quelle di fondovalle con il livello di torrenti e fiumi che si sta alzando. Sull’intero territorio provinciale crollo delle temperature e i passi alpini sono transitabili unicamente con le catene da neve montate.