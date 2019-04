Vigili del fuoco mobilitati questo pomeriggio a Trento a causa del forte vento che ha provocato la caduta di numerosi rami. Due alberi sono stati sradicati, uno in piazza delle Erbe e un altro in via Brescia, a Piedicastello, dove è stata danneggiata un’auto parcheggiata. Altri interventi in piazza Dante e nel parco del Fersina.