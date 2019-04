Scienza, Cicap Festival: dal genio di Leonardo allo sbarco sulla Luna

Dal 13 al 15 settembre, a Padova, si svolgerà l’edizione 2019 del Cicap Festival della scienza e della curiosità, organizzato in collaborazione con l’Università e il Comune di Padova. Sarà anche l’occasione di festeggiare i primi 30 anni di vita del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, fondato da Piero Angela che ne è il presidente onorario. Quest’anno si parte da due grandi anniversari: i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e i 50 anni dallo sbarco sulla Luna.

“La vita del genio del Rinascimento e le missioni Apollo rappresentano due grandi momenti nella storia dell’umanità -sottolinea con l’Adnkronos, Massimo Polidoro, segretario del Cicap e direttore del Festival- perché sono due simboli fortissimi dell’inarrestabile curiosità che muove l’uomo in qualsiasi epoca. E poiché la nostra manifestazione è dedicata alla scienza e alla curiosità non potevamo scegliere testimonial migliori”.

Il Festival, infatti, è intitolato “Dalla terra alla luna. Il lungo viaggio della curiosità umana, da Leonardo da Vinci alla conquista dello spazio”: ci sarà molto spazio (e molte sorprese) sia sui temi delle missioni spaziali sia sulla figura di Leonardo da Vinci. Tuttavia, anche quest’anno gli argomenti trattati saranno numerosi nei tanti appuntamenti in fase di organizzazione: conferenze, spettacoli, laboratori per ragazzi, workshop e mostre. “Sarà una grande festa -promette Polidoro- dal momento che il ’19 segna i primi 30 anni di vita del Cicap. Insieme a Piero Angela e a tutti coloro che ne condividono i principi, ricorderemo l’opera del Comitato per la diffusione del pensiero scientifico e il contrasto alla pseudoscienza, alla disinformazione e alle fake news”.