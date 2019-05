Attività solare e indice planetario Ap: forte correlazione con la temperatura della Terra

“I gas serra (anidride carbonica, gas metano, protossido di azoto, vapore acqueo i CFC, ecc.) sono considerati responsabili dell’aumento della temperatura del suolo e degli oceani (Riscaldamento Globale). Ma l’equazione maggiore Anidride Carbonica uguale a temperatura più elevata, – spiega il meteorologo Paolo Ernani – se da un lato trova concordi numerose istituzioni scientifiche, dall’altro ci sono correnti di pensiero minoritarie discordanti spesso soggette a valutazioni poco positive. Tuttavia noi riteniamo, per l’ennesima volta, che l’attuale riscaldamento globale dipenda soprattutto dall’attività solare e che i gas serra svolgono anch’essi un ruolo attivo, ma di minor peso.

In termini ancora più espliciti si può affermare che l’aumento della temperatura, dovuto ai gas Serra e da altri fattori meno rilevanti, si espliciterebbe con l’insorgenza di un’onda di calore secondaria che viaggerebbe però, e questo è molto rilevante, a cavallo delle fluttuazioni dell’onda termica secolare primaria più importante generata dall’attività solare.

Dunque sarebbe il Sole a guidare , con la sua attività energetica plurisecolare, le variazioni naturali della temperatura che ciclicamente si verificano sul nostro pianeta e non i componenti serra, generati dall’uomo, che eserciterebbero invece un’azione di subordine, un po’ più contenuta.A distanza di anni dall’uscita del libro Effetto Serra e macchie solari si vuol verificare se quell’ipotesi enunciata nel 2006 sia ancora sostenibile . In quello studio si erano messe in correlazione reciproca le due variabili macchie solari e temperatura Globale.

Questa volta,- prosegue il meteorologo Paolo Ernani – invece delle macchie solari, si è presi in considerazione, del vento solare, gli indici che ne derivano e le loro azione dinamiche esercitate sull’estremo limite dell’atmosfera, ovvero sul campo magnetico che avvolge la nostra Terra. Quando il vento solare si scontra col campo magnetico si sviluppano anche reazioni chimico-fisiche (misurate con tecnologie ad hoc ) che si propagano poi in parte anche verso i bassi strati dell‘atmosfera. Dunque questa volta come variabile abbiamo preso in esame l’Indice Planetario Ap (qui sotto in grafica) e lo abbiamo correlato con le temperature globali (vedere altro grafico più sotto) del nostro pianeta.

Tale indiceAp misura la forza e le relative conseguenze (tempeste magnetiche ) con cui il vento solare impatta il campo magneticoTerrestre. Il periodo sottoposto ad analisi, che va dal 1960 al1994 cioè 35 anni equivalenti a 3 cicli solari medi, ha fatto registrare, tra le 2 variabili, un coefficiente di correlazioni r = + 0,60, e ciò sta a significare che l’indice solare Ap e la temperatura della Terra sono tra loro molto interdipendenti, ossia al variare dell’una varia anche l’altra. Insomma se l’indice Ap aumenta, la temperatura sale. Se l’indice Ap scende la temperatura diminuisce.(vedasi il confrontare tra i due grafici.( Tuttavia la suddetta interdipendenza è valida solo nel caso in cui le macchie solari , rispetto alla propria media, si trovino al di sopra di quest’ultima. Invece quando le macchie solari sono al di sotto di essa ( media 128 anni-anni 1867/1994 = 57,1) , l’interdipendenza tra le due variabili risulta inversa. In questo caso , se le macchie solari o l’indice Ap salgono, la temperatura scende. Se invece queste diminuiscono , la temperatura della Terra sale, aumenta ) .