Batteri delle feci in note tisane per pancia piatta: l’azienda ritira il prodotto per Eschirichia Coli [MARCHIO E LOTTO]

Sono stati rinvenuti batteri delle feci, ovvero Escherichia Coli, nella tisana per pancia piatta. Si tratta del prodotto L’Angelica “Ventre piatto cold”, ritirati dal mercato dal gruppo Coswell, proprietario dell’azienda produttrice.

Ecco il comunicato che si legge sul sito web de L’Angelica:

“In data 24 maggio 2019 Coswell S.p.A. ha volontariamente avviato il richiamo precauzionale di alcuni lotti della tisana L’Angelica – TISANA A FREDDO VENTRE PIATTO.

Infatti, a seguito degli ordinari controlli del nostro Dipartimento Controllo e Assicurazione Qualità, effettuati secondo i propri severi standard procedurali, è emerso che taluni campioni delle tisane in oggetto potrebbero presentare una sospetta contaminazione da Escherichia Coli.

Per tale ragione, anche a scopo cautelativo e pur in attesa di ricevere ulteriori esiti di una verifica esterna dei risultati delle analisi, abbiamo deciso prontamente di richiamare le confezioni di cui ai lotti riportati di seguito: 910001001 / 910101001 / 910201001 /910501001 (stampigliato sul fondo delle confezioni).

Teniamo a precisare che tutte le tisane L’Angelica in commercio, come anche la stessa “TISANA A FREDDO VENTRE PIATTO Cold” con lotti diversi da quelli sopra riportati sono assolutamente conformi e sicure.

Il sistema Controllo Qualità del nostro Gruppo segue rigidi parametri procedurali: le materie prime vengono controllate al loro ingresso attraverso test di laboratorio, così come i prodotti finiti prima di essere spediti e inoltre, a distanza di un periodo definito, sottoponiamo ulteriormente i prodotti in stock a controlli laboratoriali per verificare eventuali contaminazioni che per loro natura potrebbero essere intercettate soltanto dopo tempi di incubazione. Questo double check è la colonna portante del nostro sistema, perché per noi la sicurezza è al primo posto.

Eschirichia Coli. È una delle specie principali di batteri che costituisce parte integrante della normale flora intestinale dell’uomo e di altri animali, necessari per la digestione corretta del cibo. Nonostante la maggior parte dei ceppi di E. coli siano innocui, alcuni ceppi possono causare disturbi, quali la cosiddetta “diarrea del viaggiatore”.