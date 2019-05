Clean Air Dialogue: confronto fra Italia e Ue su inquinamento

Si tiene a Torino, il 4 e 5 giugno, il ‘Clean Air Dialogue’ promosso dal governo italiano per incontrare il Commissario Ue per l’Ambiente, Karmenu Vella, alla presenza delle Regioni e di tutti gli stakeholder. “Un dialogo bilaterale tra l’Italia e la Commissione europea – spiega una nota del Ministero per l’Ambiente – per concordare soluzioni efficaci per contrastare l’inquinamento atmosferico e delineare misure concrete per la qualita’ dell’aria delle nostre citta'”.

Due giorni di sessioni tecniche e tavole rotonde che porteranno alla sottoscrizione di un protocollo di intesa, un vero e proprio patto d’azione, tra governo, ministeri dell’Ambiente, dell’Economia, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche agricole, della Salute, Regioni e Province, che prevede misure a breve e medio periodo per il miglioramento della qualita’ dell’aria.

Il ‘Clean Air Dialogue’ e’ lo strumento operativo del ‘Clean Air Policy Package’ della Commissione europea. Alla cerimonia di apertura sono attesi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Sergio Costa, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, i sottosegretari Davide Crippa, Laura Castelli, Manlio Di Stefano e Alessandra Pesce, il viceministro Emanuela Del Re, la sindaca Chiara Appendino, il presidente della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, e il commissario Ue per l’Ambiente Karmenu Vella.