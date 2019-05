Premiazione Green Jobs: Giovedì 16 maggio a Milano

Giovedì 16 maggio a Milano presso lo Spazio Megawatt a partire dalle ore 10.00, all’evento di premiazione di Green Jobs, in cui sarà decretata la migliore impresa green creata dagli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia.

Green Jobs è un programma didattico per le classi 4° delle scuole secondarie, creato da Fondazione Cariplo e da ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) e implementato da Junior Achievement, con l’obiettivo di affrontare nelle classi il tema della sostenibilità non solo in chiave di salvaguardia dell’ambiente, ma anche come opportunità per contrastare la disoccupazione e promuovere il lavoro qualificato in campo ambientale. Gli studenti partecipanti, provenienti da 46 scuole di 8 regioni diverse, hanno infatti sviluppato ben 76 mini-imprese sostenibili dal punto di vista economico e ambientale – dal concept alla prototipazione, gestendo tutti gli aspetti legati all’avvio di una start-up (business plan, marketing, etc), che saranno valutate da una giuria di esperti e premiate il 16 maggio.

Il programma dell’evento prevede:

Ore 10.00 – 10.20 | Cerimonia di Apertura – Intervento ACRI/Fondazione Cariplo

Ore 10.30 – 13.00 | Inizio competizione con visita della Giuria agli stand delle mini-imprese

Ore 13.00 | Prima graduatoria della Giuria con scelta della Top10

Ore 14.00 – 15.00 | Elevator Pitch/presentazioni alla giuria delle mini-imprese nella Top10

Ore 15.00 – 15.45 | Circular Talks – interventi di speakers d’eccezione (confermati: Massimo Soldarini, Lipu; Elisa Pozzi, Azienda Agricola Zipo; Roberto De Mattia, Vises Federmanager – testimonianza dei manager volontari nelle classi)

Ore 15.45 – 16.30 | Saluti istituzionali e premiazioni

La Giuria assegnerà i seguenti premi: