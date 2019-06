Astronomia, la “Luna della Fragola” splenderà tra Giove e la supergigante rossa Antares [INFO]

Giugno sarà un mese pieno di possibilità per spettacolari osservazioni per gli appassionati di astronomia e queste includono anche la luna piena del primo mese dell’estate, la Luna della Fragola. La luna piena del mese di giugno si è guadagnata questo nome per il fatto che si verifica nel miglior periodo dell’anno per la maturazione delle fragole, nonostante altri nomi alternativi siano Luna del Miele, Luna della Rosa o Luna del Sidro. Potremo ammirare la Luna della Fragola la notte del 17 giugno, ma già da stanotte fino alla notte del plenilunio, cercando la luna nel cielo, troveremo anche la stella supergigante rossa Antares e il gigante gassoso Giove.

In quelle notti, la luna sarà crescente e passerà a nord di Antares e Giove. Nonostante il suo bagliore, si potranno vedere facilmente i due corpi celesti. Antares è una stella con una magnitudine apparente di 1,07 e Giove è più luminoso di qualsiasi stella (ad eccezione del sole), superando Antares di quasi 30 volte. Da ricordare, inoltre, che essendo una stella, Antares brilla di luce propria, mentre Giove brilla solo riflettendo la luce solare. Mentre la Terra ruota nello spazio, muovendosi da ovest ad est nel cielo sul suo asse di rotazione, la luna, Antares e Giove sfileranno verso ovest nel cielo nel corso della notte. Tuttavia, questo supposto movimento della luna, di Antares e di Giove è solo un riflesso della rotazione della Terra sul suo asse.

Giove è davvero un pianeta gigantesco nel nostro sistema solare, avendo circa 2,5 volte la massa di tutti gli altri pianeti del sistema solare messi insieme. Il diametro di Giove è circa 11 volte quello della Terra e la sua area superficiale supera quella del nostro pianeta di 121 volte. A partire dal 16 giugno, Giove apparirà molto vicino alla luna e sarà visibile nel cielo sudorientale alla sera. Il 17, la luna sarà quasi direttamente tra Giove e Saturno e il 18, Saturno sarà proprio sopra la luna nel cielo meridionale. In questo periodo, con l’aiuto di un telescopio, sarà possibile vedere anche sue quattro lune più grandi di Giove, le cosiddette lune galileiane, perché scoperte proprio da Galileo Galilei. La quarta luna si chiama Ganimede ed è la luna più grande del sistema solare. Giove e Saturno sembreranno le stelle più luminose nel cielo notturno, ma non luccicheranno come le vere stelle.

Ma Giove è piccolo se confrontato con il sole, che ha un diametro di circa 10 volte quello del gigante gassoso e una superficie 100 volte superiore. Ed il sole è ancora minuscolo rispetto ad Antares. Le dimensioni di questa supergigante rossa non sono ancora note con precisione, ma il suo diametro è stimato in circa 340-400 diametri solari.