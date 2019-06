Caldo in Francia: temperature record a Clermont-Ferrand, Fontainebleau e Parigi

Caldo record in Francia: ieri, 2 giugno 2019, in gran parte del Paese si sono registrate temperature che non si rilevavano dal lontano 1947, con una media delle massime giornaliere di 29,6°C, cioè 7,5°C in più rispetto alla media.

La colonnina di mercurio è salita a +34°C a Clermont-Ferrand, +33°C a Fontainebleau, +32,8°C a Parigi, +32°C a Lille e Limoges.

Il 2 giugno 1947 la media delle massime giornaliere è stata di +30,5°C.