Un libro fotografico per celebrare i 70 anni della componente aerea dei Vigili del Fuoco | FOTO

La componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco compie quest’anno 70 anni, dedicati fin dall’origine al soccorso dall’alto: dai primi voli nel 1954 con gli elicotteri Bell 47 G, fino a quelli di oggi, con i moderni Leonardo AW139. Per celebrare tale ricorrenza, oggi al Salone internazionale del Libro di Torino è stato presentato il libro fotografico “Il Volo dei Draghi. La componente aerea dei Vigili del Fuoco in un racconto per immagini”, realizzato con i preziosi scatti del fotografo internazionale Massimo Sestini, grazie al contributo di Leonardo SPA e di ENI.

L’inaugurazione del Salone internazionale del Libro si è aperta con la presenza nello stand dei Vigili del Fuoco del Sottosegretario Prisco, del Capo Dipartimento Franceschelli e del Capo del corpo nazionale Dall’Oppio che hanno accolto il Ministro della cultura Sangiuliano a cui è stato donato, in anteprima, il nuovo libro fotografico.

Il sottosegretario Prisco ha definito il volume un capolavoro “che sicuramente racconta i mezzi, ma che celebra gli uomini che usano questi mezzi nella maggior parte dei casi in emergenza. Ciò che emerge dagli scatti di Massimo Sestini descrive la passione, il cuore e l’orgoglio di una componente sempre più importante in ogni tipo di scenario operativo”.

La parola è poi passata al capo Dipartimento Franceschelli che ha evidenziato che: “celebrare una ricorrenza importante con un libro di questo tipo vuole essere un omaggio alle persone che fanno parte della flotta aerea dei Vigili del Fuoco. Il lavoro fatto da Massimo Sestini lo possiamo definire un ottimo lavoro di squadra che valorizza sia i mezzi che gli uomini degli equipaggi”.

A seguire l’intervento del capo del Corpo Dall’Oppio: “il tema dell’edizione di quest’anno è la “vita immaginaria” che, come sosteneva Natalia Ginsburg, è quella che muove la vita creativa, ponte con quella reale. I Vigili del fuoco sono presenti in entrambi gli ambiti; nel primo si raccontano attraverso storie e immagini, nel secondo il Corpo Nazionale è profondamente calato attraverso l’attività che viene svolta quotidianamente. Il libro fotografico che oggi viene presentato, in occasione dei 70 anni della componente aerea, è un mix sapiente della vita creativa e di quella reale”.

