Parigi 2024: cerimonia sotto il diluvio, salta anche il maxischermo | FOTO

MeteoWeb

Un diluvio di pioggia si è abbattuto sulla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2024 a Parigi. A causa del maltempo, è saltato anche uno dei maxi schermi delle tribune al Trogadero dove arrivano le delegazioni olimpiche per la proclamazione dell’apertura dei Giochi e l’accensione del braciere. Previsioni meteo rispettate in pieno, dunque. L’Istituto meteorologico francese, infatti, aveva diramato l’allerta gialla per inondazioni per Parigi e per l’Ile de France.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.