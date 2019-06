Integratori di curcuma e epatite: salgono a 19 i casi sospetti, l’elenco aggiornato di tutti i prodotti ritirati

Continua a preoccupare l’allerta curcuma, in seguito ai diversi casi di epatite segnalati dopo aver assunto degli integratori. I casi accertati di epatite colestatica acuta per utilizzo di integratori a base di curcuma salgono adesso a 19, come spiega il Ministero della Salute.

In aumento quindi i prodotti a base di curcuma richiamati dall’Istituto Superiore di Sanità o ritirati dal Ministero della Salute.

Di seguito l’elenco aggiornato di tutti i prodotti a base di curcuma ad oggi ritirati in quanto associati ai casi di epatite colestatica acuta:

Rubigen curcuma e piperina – lotto 210219 scadenza febbraio 2022 – Naturfarma

Piperina e Curcuma plus HTF Group San Marino – lotto 2379 – prodotto da ALSA LAB

Curcuma Max Naturetica , in confezione da 30 capsule (19,5 grammi) con il numero di lotto 181214 e la scadenza 12/2022 (Naturetica Bielli S.a.s.)

Cartijoint Forte 20 Compresse a base di Gucosammina cloridrato, Condroitin solfato, Bio-Curcumin BCM lotto 24/18 prodotto dalla Fidia Farmaceutici Spa

Movart (30 compresse) prodotto da Farmaceutici Procemsa Il lotto interessato è il numero M70349 (scadenza 8.2019)

Curcuma Max Naturetica , in confezione da 60 capsule (39 grammi) con il numero di lotto 181210 e la scadenza 12/2022 (Naturetica Bielli S.a.s.)

ArtDol Naturetica , in confezione da 30 tavolette (32,85 grammi) con il numero di lotto 18N142 e la scadenza 12/2022 (Naturetica Bielli S.a.s.)

Good Joint Benessere Pharma , in confezione da 120 compresse (96 grammi) con il numero di lotto 190503 e la scadenza 05/2023 (Benessere Pharma S.r.l.)

, in confezione da 120 compresse (96 grammi) con il numero di lotto 190503 e la scadenza 05/2023 (Benessere Pharma S.r.l.) Versalis – lotto I 0187 scadenza 01/2022 – Geofarma s.r.l. – prodotto da Labomar s.r.l