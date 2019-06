Intervista a Giorgio Saccoccia, presidente ASI: “Da Grottaglie partirà il turismo spaziale” [VIDEO]

Nei pressi dell’aeroporto di Taranto-Grottaglie si è tenuta la conferenza “Grottaglie Spaceport for Europe” organizzata da Enac, Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e Distretto Tecnologico Aerospaziale.

Nell’occasione, AVIONEWS ha intervistato Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Saccoccia spiega la sua scelta di passare dall’ESA all’Agenzia Spaziale Italiana evidenziando come dopo la sua esperienza trentennale all’estero, alla Agenzia Europea, abbia sentito il bisogno di restituire qualcosa al nostro Paese.

“Quello che sta succedendo allo spazio in generale – spiega – è un forte cambiamento in termini di avvicinamento al cittadino, alle opportunità economiche, in Europa il 10% del ritorno economico deriva da attività che sono in qualche modo legate allo spazio. L’accesso allo spazio non sarà più quello istituzionale, dei grandi vettori, cosa in cui l’Italia ha una posizione di privilegio e veramente importante, ma sarà anche legato ad opportunità commerciali e private, quindi l’idea di poter utilizzare e convertire un aeroporto come quello di Grottaglie verso opportunità di questo tipo è brillante e va supportata. E’ anche un ruolo dell’agenzia nazionale quella di fare da facilitatori in questo.

L’ASI è una realtà straordinaria, un’agenzia che da 30 anni è il tessuto dello spazio italiano, quindi non c’è da fare rivoluzioni, c’è da perfezionare gli strumenti che sono consolidati. Nessuna rivoluzione, ma avvicinare di più l’ASI a quelle che sono le nuove esigenze dello spazio.”

L’ASI, spiega Saccoccia, punterà inoltre all’eccellenza partendo proprio dalle Università e dalla formazione dei giovani. Di seguito l’intervista completa.