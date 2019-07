Incendi in Sardegna: le fiamme minacciano le case nel Cagliaritano

Divampano gli incendi nel Cagliaritano: le fiamme hanno lambito alcune case a Sestu. I roghi, partiti da diverse aree alla periferia del centro alle porte di Cagliari, si sono propagati a partire dalle campagne e si sono avvicinati pericolosamente ad alcune abitazioni.

Le fiamme si sono sviluppate vicino alla SP4 e successivamente tra via Tiberio e via Caracalla, non lontano da diverse auto in sosta. Un altro rogo si è registrato in un area vicina a via Costantino Imperatore.

Le fiamme sono state spente e si è proceduto alla bonifica dei focolai residui.